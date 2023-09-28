Асу Алмабаев сломал руку

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев получил серьезную травму, об этом он сообщил в обращение в своих социальных сетях.

Похоже у казахстанского файтера перелом левой руки.

Ранее Асу заявлял, что хотел бы до конца года провести свой второй поединок в UFC.

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