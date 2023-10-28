Асу Алмабаев может выступить на турнире UFC в Китае 9 декабря

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев планирует провести бой в этом году, рассказал тренер Асу Азиз Разыев.

«Асу настроен нас повезти, сейчас посмотрим, как он восстановится (после травмы). Если в Китае ему дадут бой, то было бы круто», – сказал Разыев.

Турнир в Китае планируется провести 9 декабря.

Напомним, в дебютном бою в UFC Алмабаев победил ямайца Оде Осборна болевым приемом во втором раунде в бою предварительного карда турнира UFC on ESPN 50.

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