Боец UFC Алмабаев: «Мы с другом дрались в ночных клубах, и у меня было прозвище «Братан»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (18-2) рассказал о своем бывшем псевдониме «Братан».

– До нынешнего псевдонима «Зульфикар», ты выступал под именем «Братан». Как так получилось?

– Дело было очень давно. Тогда мы с другом дрались в ночных клубах, где могли проводить по три боя до раннего утра. После одного из боев, мой друг предложил мне взять псевдоним «Братан», чтобы во время трансляции в интернете, комментаторы говорили «братан сверху», «братан наносит боковой удар».

Еще и при выходе мы ставили песню из фильма «Бригада». Во время выхода на октагон я сам не мог сдержать свой смех. Позже, когда начал выступать на важных турнирах, решил взять себе соответствующий псевдоним. Идея с «Зульфикаром» пришла во время чтения книг по истории. Интересовался казахскими батырами, у которых были такие псевдонимы, как «арыстан», «каскыр». Решил взять себе псевдоним, связанный с мечом.

Помимо «Братана» я выступал под именем «Торнадо». Дело было перед одним из маленьких турниров. Тогда тренер меня позвал и начал предлагать совсем плохие псевдонимы как «Желтый монстр», «Черный паук». Нужно было срочно выбирать псевдоним перед выходом. Среди вариантов самым нормальным был «Торнадо». Даже так, было сложно переубедить моего тренера. Он настаивал на «Желтом монстре», – рассказал Алмабаев в интервью шоу Қызық Times.

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