Артем Резников о тренировках в зале Хабиба: «Не смог договориться с ними»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о том, почему не получилось потренироваться в зале Хабиба Нурмагомедова:

«Не смог я договориться с ними. Пытался через ребят – тишина. Видимо, они тренируются своим костяком, никого не запускают. Но здесь есть много ребят, с кем можно потренироваться»

Сейчас Артем проводит сбор в Дагестане, готовясь к поединку с Али Баговым в декабре 2023 года.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»