Шара Буллет: «У меня много родственников в Казахстане»

Готовящийся к дебюту в UFC непобежденный российский боец Шарабутдин Магомедов (11-0) ответил на вопросе о Казахстане.

– Вы ранее бывали в Казахстане?

– Когда-то давно я был и меня очень радушно принимали, мне приятно и интересно было там находиться. С казахами у меня какое-то особенное отношение.

– Кто-то из ваших родственников проживает тут?

– Да, у меня много родственников. Есть те, которые живут там уже очень давно и не уезжают. Они стали очень редкими гостями в Дагестане. В этот раз, когда был в Алматы, много кого повстречал, увидел даже тех, кого никогда прежде не видел, но знал, что это мой родственник. Была приятная сходка дагестанцев, в честь моего приезда. Собралось много ребят старшего поколения, и было очень приятно, что меня так чествовали, – отметил Шара Буллет.

Напомним, что на предстоящем турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября Магомедов проведет свой дебют в UFC, где его соперником будет мастер муай-тай из Бразилии Бруно Силва (23-9).

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