Шара Буллет о казахстанских болельщиках: «Меня всегда в Казахстане поддерживали, как своего»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шарабутдин Магомедов Спорт Казахстана

Готовящийся к дебюту в UFC непобежденный российский боец Шарабутдин Магомедов (11-0) поведал об особенной поддержке со стороны казахстанских болельщиков:

«Меня всегда (в Казахстане прим. Автор) поддерживали как своего бойца. Чувствовалось искренность в этом, так как в основном люди любят поддерживать бойцов из своего региона, города, села. У казахов широкая душа и большое сердце, поэтому мне очень приятно было наблюдать, как они болеют за меня, – рассказал «Шара Буллет»

Отметим, что на предстоящем турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября Магомедов проведет свой дебют в лучшей лиге мира, где его соперником будет мастер муай-тай из Бразилии Бруно Силва (23-9).

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