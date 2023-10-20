Хамзин о шансе Шары Буллета стать чемпионом UFC: «У парня все для этого есть»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Шарабутдин Магомедов Спорт Казахстана

Боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался по поводу шансов Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, стать чемпионом UFC.

«Почему нет? У парня все для этого есть. Он обученный, с базой тайского бокса. Он из Дагестана — проблем с борьбой не должно возникнуть, как и со спарринг-партнерами. Все данные есть, чтобы заявить о себе и добраться до титула. И возраст, и навыки – все к этому располагает», — сказал Хамзин.

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