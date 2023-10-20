Хамзин о шансе Шары Буллета стать чемпионом UFC: «У парня все для этого есть»

Боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался по поводу шансов Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, стать чемпионом UFC.

«Почему нет? У парня все для этого есть. Он обученный, с базой тайского бокса. Он из Дагестана — проблем с борьбой не должно возникнуть, как и со спарринг-партнерами. Все данные есть, чтобы заявить о себе и добраться до титула. И возраст, и навыки – все к этому располагает», — сказал Хамзин.

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