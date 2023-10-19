Абылайхан Жусупов о планах на будущее: «С кем хотел бы бой? Эннис»

Казахстанский непобеждённый боксер Абылайхан Жусупов озвучил свои планы на будущее:

«В нашем дивизионе сейчас все пояса держит Теренс Кроуфорд. Я думаю, в ближайшие пару лет он завяжет с боксом и уйдет в отставку. С кем бы я хотел провести бой? Это яркий представитель нашей весовой категории – американец Джарон Эннис»

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