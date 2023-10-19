Абылайхан Жусупов о победе Алимханулы: «Он может стать абсолютным чемпионом»

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов поделился мнением о победе соотечественника Жанибека Алимханулы:

«Блестящая и красивая победа Жанибека, с чем я его и поздравляю. Да, я верю что он может стать абсолютным чемпионом мира. Потому что у него очень большой потенциал»

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