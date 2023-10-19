Жанибек Алимханулы: «Интересно, кто согласится драться со мной — Лара или Чарло?»

Чемпион WBO и IBF Жанибек Алимханулы заявил что хочет завоевать все четыре титула в среднем весе.

«Интересно, кто согласится драться со мной — Лара или Чарло? Или они оба найдут оправдание не драться? Чемпион должен биться с чемпионом! Я хочу все четыре титула в моем дивизионе!», — написал Алимханулы в твиттер.

В минувшие выходные Алимханулы в объединительном бою финишировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

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