Алимханулы назвал условие для боя с Адамесом: «Если он хочет, должен завоевать титул WBC»

Теги WBC бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Карлос Адамес Спорт Казахстана

На своей странице в соцсети Жанибек заявил, что хотел бы сразиться с другими обладателями поясов в его весе: Джермаллом Чарло и Эрисланди Ларой. Один из пользователей вместо этого призвал его выйти на ринг против Адамеса:

«Адамес хочет боя, не избегай его», — написал Жанибеку подписчик.

«Он не чемпион мира и у него нет чемпионского титула! Я сказал ему, что если он хочет сразиться со мной, он должен завоевать титул чемпиона мира WBC!», — объяснил свою позицию «Казахский стиль».

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