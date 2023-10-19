Улан Конысбаев про слова Хамитова о сборной Казахстана: «Не стоит обращать внимание на таких людей»
Экс-игрок сборной Казахстана Улан Конысбаев поделился мнением о словах бойца MMA Куата Хамитова о казахстанском футболе..
«Не стоит обращать внимание на таких людей. Они будут говорить и говорить, потом перестанут. А у нас есть большая возможность выйти на чемпионат Европы. Если Дания победит Словению, а мы победим Сан-Марино и Словению, то в Казахстане будет той.
Даже если мы не сможем выйти, я думаю, болельщики будут довольны сборной. Конечно, было бы здорово, если бы мы вышли. Пошумели бы в Европе», – сказал Конысбаев.
Напомним, сборная Казахстана на выезде одержала победу над Финляндией со счетом 2:1.
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