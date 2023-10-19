Улан Конысбаев про слова Хамитова о сборной Казахстана: «Не стоит обращать внимание на таких людей»

Теги сборная Казахстана по футболу Улан Конысбаев Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-игрок сборной Казахстана Улан Конысбаев поделился мнением о словах бойца MMA Куата Хамитова о казахстанском футболе..

«Не стоит обращать внимание на таких людей. Они будут говорить и говорить, потом перестанут. А у нас есть большая возможность выйти на чемпионат Европы. Если Дания победит Словению, а мы победим Сан-Марино и Словению, то в Казахстане будет той.

Даже если мы не сможем выйти, я думаю, болельщики будут довольны сборной. Конечно, было бы здорово, если бы мы вышли. Пошумели бы в Европе», – сказал Конысбаев.

Напомним, сборная Казахстана на выезде одержала победу над Финляндией со счетом 2:1.

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