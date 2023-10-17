Голкипер сборной Финляндии Градецки: «До 60-й минуты у Казахстана не было моментов»

Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки прокомментировал матч квалификации Евро-2024 против Казахстана (1:2).

– Первые 60 минут все было нормально. Должно было быть – 2:0, и игра была бы закончена. У Казахстана не было моментов, они не следили за тем, кто находится в штрафной...

Мы предполагали, что добьемся более лучших результатов, заработаем очки в это международное окно. Но теперь это факт, что мы далеко от квалификации на Евро-2024. Теперь мы должны достойно закончить отборочный турнир.

Остались ли у нас шансы? Разница в очках слишком велика, поезд уже ушел, – отметил Градецки.

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