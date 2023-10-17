Магомед Адиев о победе над Финляндией: «Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1) в квалификации Евро.

– Магомед Мусаевич, как думаете, какой момент стал переломным в игре?

– Думаю, все равно чувство ответственности на нас давит. Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана. Поэтому и присутствовала скованность в игре наших парней. Когда пропустили гол, я не стал менять расстановку команды. Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя, что стало переломным моментом в игре. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру, – отметил российский специалист.

Напомним, сборная Казахстана обыграла Финляндию в гостевом матче со счетом 2:1 благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова.

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