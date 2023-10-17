Главный тренер сборной Финляндии о поражении от Казахстана: «Нокаутирующий удар»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение от Казахстана (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2024.

— Матч был полностью под контролем. Никогда не должно быть таких поражений... Надо было забить еще один гол. Это, безусловно, изменило бы ситуацию. Но все пошло не по плану.

— Как вы оцените результаты октябрьских матчей?

— В Словении нас избили до основания (0:3 — прим.). Сейчас казалось, что мы собираемся подняться, но тут раздался настоящий нокаутирующий удар. Теперь нам нужно собраться и начать подготовку к играм плей-офф в марте, – отметил Канерва.

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