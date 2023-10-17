Магомед Адиев о шансах сборной Казахстана на Евро: «Я рад, что нам удалось остаться в этой гонке»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о раскладе команды после победного матче со сборной Финляндии (2:1).

«Отборочный цикл близится к финишу. Каждое набранное очко имеет вес золота. Конечно же, я был расстроен результатом предыдущей игры. Понятно, что Дания была абсолютным фаворитом той игры. Считаю, что я не учел некоторые аспекты.

Я сказал, что это был важный для меня матч. Понятно, что после такого результата мы были прижаты ситуацией и нам нужна была только победа, чтобы остаться в этой гонке. Я рад, что нам удалось победить и остаться в этой гонке», – сказал Адиев.

Напомним, сборная Казахстана обыграла Финляндию в гостевом матче со счетом 2:1 благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова.

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