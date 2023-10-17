Бахтиер Зайнутдинов после победы над Финляндией: «Горд, что я с Казахстана»

Игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации Евро.

«Всех с победой! Для меня честь побить рекорд Руслана Балтиева! Горд, что я с Казахстана, а именно с Тараза!» – отметил Зайнутдинов.

Напомним, Зайнутдинов с 14 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана, побив рекорд Руслана Балтиева.

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