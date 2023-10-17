Алимханулы о бое с Канело: «Я легко могу его нокаутировать»

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем твиттере выступил с заявлением о бое с мексиканским абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе с Саулем Альваресом.

«Вы знаете, что я готов. Если Канело готов, то я готов сразиться с ним в феврале. Мне нужно четыре пояса. Я легко могу его нокаутировать. Если вы разбираетесь в боксе, то вы все это знаете!», — написал Алимханулы в публикации на своей странице в социальной сети.

Отметим, что утром 15-го октября казахстанский боксер завоевал второй титул IBF, когда в шестом раунде отправил немецкого спортсмена Винченцо Гуальтьери в технический нокаут.

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