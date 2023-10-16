Экс-тренер Алимханулы о победе над Гуальтьери: «Показывает советскую, вернее, казахскую школу бокса»

Экс-тренер чемпиона мира WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы Мурат Сихимбаев прокомментировал объединение двух поясов своим воспитанником.

«Я ведь уже не работаю с Жанибеком, что тут обсуждать?! Показывает советскую, вернее даже, казахскую школу бокса. Правильно говорят у него «Казахский стиль».

В последнее время мы с ним не общаемся. Он ведь теперь легендарный боксер, со своей программой, жизнью… Как говорится, у каждого Абрама своя программа. Я его воспитал, как из глины вылепил. Но Жанибек так и не стал олимпийским чемпионом… Хотя мечтал об этом. Не получилось — из-за политики.

Я его как сына воспитывал, 15 лет работал. А потом меня из спортивной школы-интерната уволили… Теперь в одном из вузов работаю, но мне хочется тренировать детей. Всю жизнь ведь этим занимался», — сказал Сихимбаев.

Напомним, Алимханулы техническим нокаутом победил Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) в объединительном чемпионском поединке за титулы WBO и IBF.

По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть

