Британец Кэш о титулах Алимханулы: «Заберу эти пояса обратно»

Британский боксер Феликс Кэш (16-0, 10 КО) отреагировал на пост чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), в котором он задал вопрос о своем следующем сопернике.

«Казахский стиль» опубликовал в соцсети фото, на котором он позирует с двумя чемпионскими поясами, и сопроводил его риторическим вопросом: «Кто следующий?»

Кэш отметился в комментариях к записи Алимханулы: «Сразись со мной, я с радостью заберу эти пояса обратно в Великобританию», — написал он.

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