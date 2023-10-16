Британец Кэш о титулах Алимханулы: «Заберу эти пояса обратно»
Британский боксер Феликс Кэш (16-0, 10 КО) отреагировал на пост чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), в котором он задал вопрос о своем следующем сопернике.
«Казахский стиль» опубликовал в соцсети фото, на котором он позирует с двумя чемпионскими поясами, и сопроводил его риторическим вопросом: «Кто следующий?»
Кэш отметился в комментариях к записи Алимханулы: «Сразись со мной, я с радостью заберу эти пояса обратно в Великобританию», — написал он.
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