Жанибек Алимханулы: «Я показал, кто является королем среднего веса»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Объединенный чемпион мира WBO/IBF в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы не сомневается, что уже является действующим гегемоном своего дивизиона.

На прошедших выходных Жанибек победил техническим нокаутом немецкого боксера Винченцо Гуальтьери и завладел его поясом по версии IBF. На своей странице в социальной сети Х Алимханулы опубликовал совместное фото с промоутером Бобом Арумом из Top Rank и добавил к нему подпись:

«Я показал и доказал, кто является королем среднего дивизиона!», — написал «Казахский стиль».

Напомним, что титулом WBA в среднем весе владеет кубинец Эрисланди Лара, а пояс по версии WBC принадлежит американскому боксеру Джермаллу Чарло. Оба они уже долгое время не проводили боев. 

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