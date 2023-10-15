Появились судейские записки боя Алимханулы – Гуальтьери

Опубликованы судейские записки объединительного поединка за титулы WBO и IBF между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и немцем Винченцо Гуальтьери.

До нокаута в шестом раунде все судьи ставили уверенную победу казахстанца – 50-45.

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