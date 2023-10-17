Стал известен гонорар Жанибека Алимханулы за чемпионский бой

Казахстанский чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) может в три раза увеличить свой доход за объединительный поединок.

«Сколько Жанибек Алимханулы заработает за бой с Винценцо Гуальтьери? Официальные подробности пока не разглашаются, однако, исходя из его боксерского контракта и выплат за предыдущие бои, Алимханулы гарантированно заработает за бой 400 тысяч долларов.

Если поединок принесет более 500 тысяч продаж с платных трансляций, то заработок боксера возрастет до 1,5 миллиона долларов», – сообщает sportspayouts.com.

Напомним, Алимханулы техническим нокаутом победил немца Гуальтьери в шестом раунде в бою за титулы WBO и IBF.

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