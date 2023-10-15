Винченцо Гуальтьери о поражении Алимханулы: «Я считаю, что бой остановили рано»

Немецкий боксер-средневес Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) поделился эмоциями после поражения техническим нокаутом от казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) в объединительном чемпионском поединке.

«Поздравляю Жанибека, он был лучше меня. Я считаю, что бой остановили рано, однако он был лучше. Благодарю всех, кто сегодня пришел посмотреть наш бой. Что касается силы Алимханулы, то у него мощные удары», – заключил бывший чемпион.

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