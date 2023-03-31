Кайрат Боранбаев признан виновным в деле о хищении. Суд приговорил президента «Кайрата» к 8 годам лишения свободы

В суде Астаны вынесен приговор в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Режим наказания – в учреждении УИС средней безопасности.

Помимо этого, судья внес представление на имя президента о лишении президента «Кайрата» государственных наград.

Напомним, Боранбаев подозревался в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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