Даурен Ермеков о бое за титул: «Готовлюсь в Чечне»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков готовится в Чечне к поединку за временный титул чемпиона AMC Fight Nights против россиянина Дмитрия Арышева.

«Встречусь 10 ноября с Дмитрием Арышевым в Москве за временный титул AMC Fight Nights. Договорились с Камилом Гаджиевым по условиям. Готовлюсь сейчас в Чечне. За две недели до боя домой поеду. И оттуда вылечу в Москву», — сказал Ермеков.

Ермеков (19-5) владеет чемпионскими поясами лиг Naiza FC и Ural FC.

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