Шавкат Рахмонов про Даурена Ермекова: «Он может дать жару в UFC»

Шавкат Рахмонов назвал бойца из Казахстана, кто может ярко о себе заявить в UFC:

«Думаю, что Даурен Ермеков может подраться в UFC. При правильной подготовке и работе менеджеров, он может дать жару в 84 кг, даст бой любому бойцу из топ-10»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»