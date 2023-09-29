Президент AMC Fight Nights о планах на турнир в Казахстане: «Жусупов, Касымбай, Хамитов, Ермеков в феврале в Алматы»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о проведении в Казахстане турнира с участием чемпиона организации в легчайшем весе Сабита Жусупова.

«10 ноября Жусупов будет защищать свой пояс против Магеррама Гасанзаде. Если Сабит этот бой выиграет, то он будет в феврале защищать свой пояс в Казахстане.

Я думаю, что после ноябрьского турнира мы объявим о проведении мероприятия в Казахстане. Я уже подумал – Сабит, Муратбек Касымбай, если будет свободен, Куат Хамитов, тот же Даурен Ермеков. Скорее всего, мы проведем турнир в Алматы»,

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