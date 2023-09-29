Президент AMC Fight Nights о планах на турнир в Казахстане: «Жусупов, Касымбай, Хамитов, Ермеков в феврале в Алматы»

Теги MMA AMC Fight Nights Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Сабит Жусупов Даурен Ермеков Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о проведении в Казахстане турнира с участием чемпиона организации в легчайшем весе Сабита Жусупова.

«10 ноября Жусупов будет защищать свой пояс против Магеррама Гасанзаде. Если Сабит этот бой выиграет, то он будет в феврале защищать свой пояс в Казахстане.

Я думаю, что после ноябрьского турнира мы объявим о проведении мероприятия в Казахстане. Я уже подумал – Сабит, Муратбек Касымбай, если будет свободен, Куат Хамитов, тот же Даурен Ермеков. Скорее всего, мы проведем турнир в Алматы»,

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий