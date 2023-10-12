Даурен Ермеков обратился к Арышеву: «Когда я дрался в главных боях, ты раскидывал заявки хардкорам»

Дмитрий Арышев сделал заявление, что его будущий соперник Даурен Ермеков не продержится больше 1 раунда и станет ступенью к бою с Минеевым

Даурен ответил сопернику: «Слышь ты, когда я дрался в главных боях, ты еще сидел и заявки раскидывал по всяким хардкорам».

Бой Ермеков – Арышев будет за титул временного чемпиона AMC Fight Night в среднем весе.

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