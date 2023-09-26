Анонсирован бой Ермекова за пояс в лиге AMC Fight Night

Казахстанец Даурен Ермеков и Дмитрий Арышев проведут бой за временный титул в среднем весе на турнире AMC Fight Nights, который пройдёт 10 ноября в Москве.

Даурен в последнем своем бою выиграл два титула в среднем весе – NAIZA и URAL FC.

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