Стал известен гонорар соперника Алимханулы за бой за два титула

Теги IBF WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Известный американский журналист Дэн Рафаэль рассказал, сколько заработает немецкий боксер Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) за титульный поединок с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КO)

По информации эксперта, за предстоящий бой Гуальтьери заработает 750 000 долларов.
Напомним, бой Алимханулы — Гуальтьери пройдет утром в воскресенье, 15 октября, в Розенберге (США, штат Техас).

Жанибек Алимханулы поставит на кон титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, а его соперник рискнет титулом IBF. Для казахстанца это будет первый объединительный поединок в профессиональной карьере.

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