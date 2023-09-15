Тренер Алимханулы об особенностях Жанибека: «Он обладает своим стилем»

Тренер чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы Брайан Вилория рассказал об особенностях своего подопечного:

«Он обладает своим стилем. У него нет типично европейского стиля. У него мощные руки, он хорошо двигается. Не скажу, что он напоминает Хаглера или Хирнса... У него собственный стиль, казахский стиль. Он умеет переходить из одного стиля в другой и не является односторонним бойцом. И он бьет очень сильно»

14 октября Жанибек Алимханулы проведет бой в Розенберге (штат Техас, США) объединительный бой с чемпионом мира IBF немцем Винченцо Гуальтьери.

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