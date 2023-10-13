Винченцо Гуальтьери о бое с Алимханулы: «Привезу домой два титула чемпиона мира»

Теги IBF WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира IBF в среднем весе немецкий боксер Винченцо Гуальтьери поделился своим настроем на бой с обладателем пояса WBO Жанибеком Алимханулы из Казахстана.

— Я очень рад быть здесь. Для меня этот бой очень много значит. Моей мечтой всегда было подраться с Соединенных Штатах. Теперь моя мечта осуществилась, и я надеюсь, что привезу домой два титула чемпиона мира.

— В своем прошлом бою ты завоевал титул чемпиона IBF. Какие изменения ты провел в подготовке к этому поединку?

— К этому бою я привлек больше спарринг-партнеров и больше фокусировался на тренировках, чем раньше. Мы полностью готовы к бою.

— Ты держишь на своем плече пояс IBF. Что будет значить для тебя добавить к нему титул от WBO?

— Это значит для меня всё. Поэтому я проделал тяжелую работу во время подготовки. Это значит для меня очень многое, если вообще не всё.

— Ты чувствуешь, что тебя недооценивают перед этим объединительным боем?

— Да, я знаю, что многие люди недооценивают меня и мой стиль. Но я здесь, чтобы доказать обратное — что я силен и мой стиль принесет успех, – отметил немецкий боксер.

Алимханулы и Гуальтьери встретятся на ринге в объединительном поединке 15 октября в Розенберге (штат Техас, США).

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