Алимханулы о планах на карьеру: «Хотел бы попробовать себя в разных весовых категориях»

Обладатель титула чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что не намерен останавливаться на одной весовой категории:

«Я просто боец. Я хочу оставить казахский стиль в истории. Я просто хотел стать одним из лучших в своем деле. Я не ощущаю никакого давления. Чувствую себя очень сильным. Я считаю, что у меня есть все необходимое, чтобы выступать на таком уровне.

Моя цель — завоевать все четыре титула в среднем весе и стать «абсолютом», а затем я хотел бы перейти в другую весовую категорию и навести шума там. Я хотел бы попробовать себя в разных весовых категориях, может быть, даже в четырех разных дивизионах. Для меня важно драться с такими известными именами, как «Канело», Бенавидес и другими парнями из более крупных весовых категорий»

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