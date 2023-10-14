Алимханулы и Гуальтьери прошли взвешивание перед боем

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) и немец Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) прошли процедуру взвешивания перед боем.

Вес Алимханулы – 159,3 фунтов (72,26 килограмма), Гуальтьери — 159,5 фунта (72,35 килограмма). Оба боксера уложились в лимит для среднего веса — 160 фунтов (72,57 килограмма).

Алимханулы и Гуальтьери встретятся на ринге в объединительном поединке 15 октября в Розенберге (штат Техас, США).

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