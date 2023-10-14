Жумагулов о следующем бое: «Контракт подписан, 2 декабря, Астана»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о дате следующего поединка в казахстанской лиге Naiza.

«Контракт подписан. Второе декабря, Астана — «Барыс-Арена»», – написал Жумагулов в социальных сетях.

Имя соперника Жалгаса пока не сообщается.

На счету Жумагулова 14 побед и девять поражений в ММА, в UFC — 1-6. Жалгас стал единственным бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей.

В июле 2023 года казахстанца исключили из ростера UFC.

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