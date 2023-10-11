Дазаев: «Жумагулов в очень хорошей форме, выйдет из октагона Naiza c победой»

Боец MMA Гойти Дазаев заявил, что Жалгас Жумагулов выиграет поединок на турнире Naiza FC.

«Жалгас сейчас в очень хорошей форме. Я видел тренировки, как он занимался. Вижу, как он пашет. С выносливостью у него проблем не будет абсолютно.

Другой вопрос — пока что соперник неизвестен, как я знаю. Посмотрим, кто будет. А так, я уверен, что Жалгас выйдет из октагона Naiza с победой. С поднятой рукой, скажем так», — сказал Дазаев.

2 декабря Жумагулов проведет поединок на турнире Naiza FC.

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