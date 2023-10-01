Гойти Дазаев выбрал соперника Жумагулову: «Молина… Было бы хорошо провести реванш в NAIZA»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев хотел бы увидеть поединок-реванш соотечественника Жалгаса Жумагулова и американца Джеффа Молины. Об этом Дазаев:

«Да, у моего одноклубника Жалгаса на 2 декабря объявили бой — но пока нет имени соперника. Ждём. Я бы хотел… Кажется, Молена, да? Или — Молина? С которым он дралcя в UFC. Кажется, его уволили. Было бы хорошо провести реванш с этим бойцом в Naiza. Это был бы такой — хороший бой. Реванш. На своей же земле.

И для наследия Naiza FC это было бы хорошим решением. Какие бы там деньги ни вышли. Имя — два бывших UFC-шника, реванш... Такое громкое было бы заявление со стороны Naiza FC»

4 июня 2022 года Жумагулов проиграл американцу Джеффу Молине раздельным решением судей на турнире UFC.

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