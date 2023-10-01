Жумагулов поделился новостями о своем возвращении: «Соперник есть»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов поделился новостями о своем возвращении:

«Дата есть, соперник есть. Всю подготовку Бага (Жубаныш) будет основным спарринг партнером»

Ранее сообщалось, что бой Жалгаса состоится на турнире NAIZA в Астане, который состоится в начале декабря.

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Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою