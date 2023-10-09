Жалгас Жумагулов о варианте с американской лигой LFA: «Сейчас у меня бой, только на него настраиваюсь»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов планирует вернуться в UFC:

«Тренируюсь, готовлюсь. Насчет LFA у меня никаких предложений не было. Они же там много не платят. Такая лига… Не знаю даже, если честно. О ней и речи не было. Сейчас у меня бой, только на него настраиваюсь.

А так, — в любом случае буду стараться попасть в UFC обратно. Бой 2 декабря состоится, соперник очень сильный, так что нужно на него настраиваться. А так, я слышал, что из LFA тоже можно попасть в UFC».

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»