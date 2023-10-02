Жалгас Жумагулов о бое в лиге Naiza: «Соперника мне уже нашли»
Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о своем будущем сопернике в лиге Naiza.
«Соперника мне уже нашли, я согласился без проблем, в принципе. О нем могу лишь сказать, что он не проходной, хороший боец. Молодой, рекорд у него 12-3. Бразилец, но имя его не помню… Он вроде тоже согласился уже», — сказал Жумагулов.
Напомним, Жумагулов договорился провести один бой в казахстанской лиге Naiza FC на турнире, который должен состояться 2 декабря в Астане на «Барыс Арене».
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