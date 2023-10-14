Шавкат Рахмонов о турнире UFC в Казахстане: «Почему бы нет?»

Шавкат Рахмонов прокомментировал слухи о возможном проведении турнира UFC в Казахстане.

- В следующем году могут рассмотреть вариант турнира UFC в Казахстане. Ты что-то слышал об этом? Насколько это реально?

– Пока не слышал. Может быть. Если будет – хорошая новость. В Казахстане хватает болельщиков UFC. Почему бы нет? – отметил Рахмонов.

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