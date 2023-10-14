Шавкат Рахмонов об общении с Дана Уайтом в соцсетях: «Зачем мне это? Главное, чтобы деньги платили»

Теги UFC Дана Уайт MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов рассказал, что не переписывается с Даной Уайтом в соцсетях.

- С Даной Уайтом общаетесь? Он подписан на тебя в инстаграме?

– Вроде нет.

- Просто я помню, что вы к нему зашли после боя и обсуждали новый контракт. Не с каждым бойцом такое бывает.

– Новый контракт, конечно, заключили. Мне не особо интересно, чтобы на меня Дана Уайт подписывался. Главное, чтобы деньги платили. Зачем мне эти подписки (улыбается). 

Напомним, в следующем Рахмонов сразится со Стивеном Томпсоном 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий