Шавкат Рахмонов об общении с Дана Уайтом в соцсетях: «Зачем мне это? Главное, чтобы деньги платили»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов рассказал, что не переписывается с Даной Уайтом в соцсетях.

- С Даной Уайтом общаетесь? Он подписан на тебя в инстаграме?

– Вроде нет.

- Просто я помню, что вы к нему зашли после боя и обсуждали новый контракт. Не с каждым бойцом такое бывает.

– Новый контракт, конечно, заключили. Мне не особо интересно, чтобы на меня Дана Уайт подписывался. Главное, чтобы деньги платили. Зачем мне эти подписки (улыбается).

Напомним, в следующем Рахмонов сразится со Стивеном Томпсоном 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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