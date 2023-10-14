Шавкат Рахмонов о титульном бое: «В следующем году хотим подраться»

Шавкат Рахмонов рассказал, когда будет проводить титульный бой в UFC.

— В следующем году, наверное, вы с Саятом Абдрахмановым поставили цель, чтобы ты сразился за титул?

— Конечно, в следующем году, Иншааллах, хотим подраться. Если получится, это будет хорошо. Ждем. Надо бои выигрывать и все, – сказал Рахмонов.

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