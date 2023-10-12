Гойти Дазаев о бое Резников – Багов: «Посмотрим, кто сможет навязать свою борьбу»

Казахстанский файтер ММА Гойти Дазаев поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Артёма Резникова против россиянина Али Багова:

«Резников против Багова — очень интересное противостояние. Оба бойца любят делать проходы в ноги. Артём проход в ноги вторым номером, а Али Багов проходит первым номером. Посмотрим, кто сможет навязать свою борьбу. С большим нетерпением жду этот поединок»

Резников и Багов должны провести бой 24-го декабря в Москве на турнире АСА 168. Поединок состоится в рамках четвертьфинала Гран-При легкой весовой категории.

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