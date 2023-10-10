Айбек Шокпутов о бое Резников – Багов: «Али – очень серьезный оппонент»

Известный тренер Айбек Шокпутов поделился мнением о предстоящем поединке казахстанца Артема Резникова против россиянина Али Багова:

«Это будет интересный поединок. Али Багов — очень серьезный оппонент. В этом бою, в основном будет борьба. На первый план выйдет выносливость, и в каком физическом состоянии подойдут к этому противостоянию бойцы. Кто задышит первым, тот и проиграет»

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