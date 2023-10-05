Юсуф Раисов о бое Багов – Резников: «Небольшой фаворит – Али»

Боец АСА Юсуф Раисов (20-3) высказался о бое между казахстанцем Артемом Резниковым (24-7) и своим соотечественником Али Баговым (32-11):

«Думаю, небольшой фаворит – Али. Мне кажется, этот поединок пройдет в борьбе. Артем будет работать больше в стойке, защищаться от борьбы. В плане грэпплинга Багов лучше. Али никогда в стойке не делал, я Али давно и хорошо знаю».

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