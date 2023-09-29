Вице-президент АСА о бое Багов – Резников: «Это один из самых громких боев в лиге на данный момент»

Бой в легком весе между россиянином Али Баговым и казахстанцем Артемом Резниковым пройдет в декабре на итоговом турнире АСА, а станет ли эта встреча частью Гран‑при зависит от турнира лиги в Грозном, сообщил «Матч ТВ» вице‑президент АСА Асланбек Бадаев:

«Бой Резникова и Багова, думаю, пройдет на итоговом (в этом году) турнире АСА в декабре. Это крупный бой с предысторией. Думаю, это один из самых громких боев в лиге на данный момент. Это тот поединок, который должен состояться. Пройдет ли он в рамках Гран‑при или будет рейтинговым — зависит от встречи Кокова и Абдулвахабова. Если Абдулвахабов выиграет, то думаю, Багову не будет никаких проблем зайти в Гран‑при. Для Резникова в принципе таких проблем нет. А если выиграет Коков, вероятнее всего Багов откажется от выступления в Гран‑при, потому что они одноклубники, и в случае победы над Абдул‑Азизом будет одним из основных фаворитов»

В активе Багова 32 победы и 11 поражений в ММА. На счету Резникова 24 победы и семь поражений. В последнем поединке Резников в июне проиграл Эдуарду Вартаняну в финале Гран‑при.

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