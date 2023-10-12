Николай Веретенников про возвращение Жумагулова в UFC: «Его бои интересно смотреть американской публике»

Казахстанский боец смешанных единоборств, финалист Гран-при UFL Николай Веретенников в»высказался о возможном возвращении в UFC Жалгаса Жумагулова:

«Я думаю, что всё возможно. Во-первых, он всегда дерётся как в последний раз и показывает очень зрелищные бои. Его интересно смотреть не только нашей публике, но и американской. Так что, думаю, вернётся»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»