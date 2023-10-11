Жумагулов о снятии Оливейры с UFC 294: «Зачем такие спарринги проводить?»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал снятие бразильца Чарльза Оливейры с поединка против россиянина Ислама Махачева на UFC 294.

«Оливейра же ныл, что опять в Абу-Даби дерется с Исламом. Думаю он понимал, что Ислама не выиграет. Не вижу, чтобы кто-то вообще у Ислама выиграл в этом дивизионе. Нет такого человека, кто может ему конкуренцию создать.

Не знаю, зачем он такие спарринги проводил, из-за которых сечку получил. За 10 дней нужно оставлять такие спарринги по идее. Уже ничем себе не поможешь. Он еще поздно собрался ехать в Абу-Даби. Акклиматизацию не прошел даже. Понятно, что Оливейра не хотел драться с Махачевым. По нему в первый раз проехались», — сказал Жумагулов.

9 октября Оливейра получил рассечение брови во время спарринга. 11 октября стало известно, что бразилец отказался от предстоящего поединка с Махачевым.

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